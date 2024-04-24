U-15’lerde elemeler başladı

ARSLANBEY GB VE KULLAR TUR ATLADI
Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta Anadolu 1071 Spor ile Arslanbey GB karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Arslanbey GB, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Günün diğer maçında ise Kullarspor ile Damlarspor takımları karşılaştı. İki Başiskele takımının Cephanelik Stadı’nda oynadığı maçta kazanan 2-1’lik skorla Kullarspor oldu. Gebze grubu maçlarında da Darıca Birlikspor, Gümüşspor’u, Balçıkköyüspor da Fenergücü 41 Spor’u aynı skorla 3-1 yendi. Gebzespor da, Trakyaspor karısında 5-1 galip geldi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.