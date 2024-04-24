U-15’lerde elemeler başladı

ARSLANBEY GB VE KULLAR TUR ATLADI

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta Anadolu 1071 Spor ile Arslanbey GB karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Arslanbey GB, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Günün diğer maçında ise Kullarspor ile Damlarspor takımları karşılaştı. İki Başiskele takımının Cephanelik Stadı’nda oynadığı maçta kazanan 2-1’lik skorla Kullarspor oldu. Gebze grubu maçlarında da Darıca Birlikspor, Gümüşspor’u, Balçıkköyüspor da Fenergücü 41 Spor’u aynı skorla 3-1 yendi. Gebzespor da, Trakyaspor karısında 5-1 galip geldi.

Kaynak: Spor Servisi