ANTALYA’DA YARIŞTI
Daha önce muaythai branşında 7 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Muammer Can Şahin, Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonasında ilimizi temsil etti. Elit class 91 kg’da dövüşen Muammer Can Şahin, finale kadar çok iyi geldi. Finalde rakibini yenen genç sporcumuz, 8. kez Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı.
MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Muammer Can Şahin, 8.kez Türkiye Şampiyonu olurken, Milli Takıma da seçildi. Şahin, " Bekir Özer gençler, U23 ve Elite Büyükler Muaythai Şampiyonasında elit class 91 kg’da ikinci kez, toplamda sekizinci kez Türkiye şampiyonu oldum. Bu şampiyona da tekrardan milli takımda ülkemizi temsil etmeye hak kazandım. Dünya şampiyonası için çalışmalarımızı antrenörüm Aybars Buhara ile birlikte devam ettiriyoruz" dedi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.