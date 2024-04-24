Darıca GB’dan son maç öncesinden kamuoyuna açıklama: “Adaletli olmaya davet ediyoruz”

“ FUTBOL SAHADA KAZANILMALIDIR”

“Ligin son maçı yaklaşırken, Darıca Gençlerbirliği Futbol Kulübü olarak spor camiasına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Futbol, sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda adil rekabetin ve hakkaniyetin en önemli simgelerinden biridir. Bu nedenle, ligin son maçlarında herkesi hakkaniyetli ve adaletli davranmaya ve olmaya davet ediyoruz. Futbol, sahada yetenek ve emekle kazanılmalıdır. Yöneticilerden, teknik ekipten, oyunculardan ve hakemlerden, maç sonuçlarını etkileyecek her türlü müdahaleden kaçınılmalıdır.

“TARAFSIZLIK VE ADALET İSTİYORUZ”

Sahadaki rekabet, fair-play ruhu içinde sürdürülmelidir. Hakemlerimiz, sahadaki adil ve tarafsız kararlarıyla bu spora olan güveni artırmalıdır. Tarafsızlık ve adalet, futbolun temel taşlarındandır ve bunu korumak hepimizin sorumluluğudur. Ligin son maçlarında hakkaniyet ve adaletin ön planda olması, sadece bir spor etkinliği için değil, genel olarak toplumumuz için önemlidir.

Darıca Gençlerbirliği Futbol Kulübü olarak, bu değerleri destekliyor ve herkesi bu önemli misyonu benimsemeye önem ve dikkatle davet ediyoruz.

Kaynak: Spor Servisi