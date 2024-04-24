Derincespor çocukları unutmadı

TANER GÜLLERİ VE FUTBOLCULAR MİNİK SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeni ile antrenmanı U-12 ve U-13 takımının minik sporcularının izlemesi çok güzel görüntü oluşturdu. A Takımın teknik sorumlusu Taner Gülleri ve yardımcıları miniklerin Ulusal Egemenlik Bayramını kutladılar. Minik futbolcular, A Takımda yer alan ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çekilip, sohbet etme imkanı buldular.

DERİNCESPOR’DAN KUTLAMA

Derincespor’dan yapılan açıklamada, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle teknik direktörümüz Taner Gülleri ve A Takım futbolcularımız, U12 ve U13 takımızdaki çocuklarımızla antrenman öncesi bir araya gelerek günlerini kutladı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek için her zaman varız. Onların elinden tutalım, birlikte daha güçlüyüz” denildi.