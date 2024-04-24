Davit dönüyor

5 MAÇLIK CEZASI DOLDU
Tuzlaspor maçında rakibine tokat attığı için kırmızı kart gören Davit’in 5 maçlık cezası sona erdi. G.Birliği, Göztepe, Çorum FK, Giresun ve en son Ümraniye maçlarında takımdaki yerini alamayan Gürcü futbolcu pazar günkü Bandırmaspor maçıyla birlikte teknik direktör Mustafa Gürsel’in görev vermesi halinde formasına kavuşabilecek. Ara transfer döneminin son saatlerinde büyük umutlarla kiralık olarak alınan futbolcu görev yaptığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ozııı - Nereye dönüyor acaba
Ok - Vallahi Okan eken bundan bin kat üstündü
Can - Bence direk ülkesine dönsün...
Cakal - Dönüyor ama su ana kadar Tanque nin yoklugunu gideremedi bence.. kalan maclarda kendini gösterirse gözümüze girer.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.