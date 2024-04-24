İlk yarı doğrudan Süper Lig, ikinci yarı Play-Off’un dışı

ERZURUMSPOR FK BİZDEN 6 PUAN FAZLA TOPLADI

Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen, devreyi ikinci yarıda bitiren Kocaelispor, ikinci yarıda büyük bir performans düşüklüğü gösterdi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıdaki 14 maç dikkate alındığında yapılan sıralamada kendisine ancak 9’uncu sırada yer bulabildi. Transfer tahtası kapalı olan Erzurum FK bile ligin ikinci yarısında temsilcimizden tam 6 puan fazla topladı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıda Boluspor ve G.Birliği’nin bile gerisinde kaldı.

ŞANLIURFASPOR BİZİM KADAR GALİBİYET ALMIŞ

Düşünün ligde düşme korkusunu yaşayan Şanlıurfaspor ikinci yarıda bizim kadar galibiyet almış. Yine ateşin içindeki takımlardan Tuzlaspor bizden sadece bir galibiyet az almış. Lig ikinci yarıda başlamış olsaydı Kocaelispor ikincinin 10, üçüncünün 9, Play-Off hattının ise 3 puan gerisinde olacaktı. İlk yarı bittiğinde doğrudan Süper Lig’e yükselecek konumda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıdaki performansıyla Play-Off hattına bile giremiyor.

İLK YARI TOPLADIK, İKİNCİ YARI DAĞITIYORUZ- Kocaelispor başarılı geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda bolca puan dağıttı. İkinci yarıda, ilk yarıdaki performanstan eser yok. Son Ümraniye maçında Beridze’nin akın geliştirme çabası(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)