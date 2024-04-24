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İlk yarı doğrudan Süper Lig, ikinci yarı Play-Off’un dışı

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Kocaelispor bu sezon her iki yarıda çok farklı performans gösterdi. İlk yarı bitiminde doğrudan Süper Lig’e çıkacak konumda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıda ise Play-Off hattının altında kaldı. Transfer yasaklı Erzurumspor FK bile ikinci yarı temsilcimizden 6 puan fazla topladı.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
İlk yarı doğrudan Süper Lig, ikinci yarı Play-Off’un dışı mask
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ERZURUMSPOR FK BİZDEN 6 PUAN FAZLA TOPLADI

Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen, devreyi ikinci yarıda bitiren Kocaelispor, ikinci yarıda büyük bir performans düşüklüğü gösterdi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıdaki 14 maç dikkate alındığında yapılan sıralamada kendisine ancak 9’uncu sırada yer bulabildi. Transfer tahtası kapalı olan Erzurum FK bile ligin ikinci yarısında temsilcimizden tam 6 puan fazla topladı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıda Boluspor ve G.Birliği’nin bile gerisinde kaldı.

ŞANLIURFASPOR BİZİM KADAR GALİBİYET ALMIŞ

Düşünün ligde düşme korkusunu yaşayan Şanlıurfaspor ikinci yarıda bizim kadar galibiyet almış. Yine ateşin içindeki takımlardan Tuzlaspor bizden sadece bir galibiyet az almış. Lig ikinci yarıda başlamış olsaydı Kocaelispor ikincinin 10, üçüncünün 9, Play-Off hattının ise 3 puan gerisinde olacaktı. İlk yarı bittiğinde doğrudan Süper Lig’e yükselecek konumda olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıdaki performansıyla Play-Off hattına bile giremiyor. 

İLK YARI TOPLADIK, İKİNCİ YARI DAĞITIYORUZ- Kocaelispor başarılı geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda bolca puan dağıttı. İkinci yarıda, ilk yarıdaki performanstan eser yok. Son Ümraniye maçında Beridze’nin akın geliştirme çabası(Fotoğraf: Hulusi Özdilek)

 

# kocaelispor

24 Nis 2024 - 18:19 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ümit Yazıcıoğlu - 1.Kurumsallik

2.Profesyonel Yönetim

3.Takım kalitesi

4.vizyoner Teknik Ekip

5.Şeffaflık

Olmadığı sürece ahmet gitse mehmet gelse ne fayda.

Çıktığın gibi inersin merdivenleri.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Nisan 19:26
02

Körfez 89 - Ertugrul Saglami yiyenlerin eseri bu yerel basin, hodri meydan,engin koyun

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Nisan 19:15
01

Pilot - Busene çikmamaliyiz asansor takim oluruz borç batağina tekrar gireriz önce takim olucan sonra superlig...

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 24 Nisan 19:13
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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