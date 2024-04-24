Ümraniye, Kocaelispor ve Yasin Kurt disiplini sevk edildi

PFDK KARARINI AÇIKLAYACAK
Kurul ev sahibi kulübü çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareketle birlikte sportmenliğe aykırı hareketten, Kocaelispor’u ise taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan PFDK’ya gönderdi. Disiplin kurulu raporları ve savunmaları değerlendirdikten sonra yarınki toplantısında cezaları belirleyecek. İki kulübe para, Yasin Kurt’a ise en az bir maç hak mahrumiyeti cezası verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.