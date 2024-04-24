Çayırova'da ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Güzeltepe İlkokulu öğrencilerine, personelin görevleri anlatıldı, araçlar tanıtıldı.
Daha sonra İtfaiye Amiri Vahdet Demir, öğrencilere acil durumlarda aranması gereken telefon numaraları ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette öğrenciler, ekiplerin kullandığı kask ve tulumları da inceledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.