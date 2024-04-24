Kule Deresi şikayetleri büyüyor

Derenin ıslah çalışmasının 4 yıl önce başladığını belirten vatandaşlar, derenin ıslah çalışmasının başladığı dönemden daha kötü bir durumda olduğunu belirttiler. Derenin içinin çamurla dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Derenin ıslahı için 4 yıl önce getirilen tüm malzemeler ziyan oldu. Burayı hangi kurum ıslah ediyorsa burayı unuttu. İşi yapan müteahhit sahayı terk etti. Resmen ortalık fosseptik kokuyor. Kamu kurumlarında hiç birine dere ile ilgili ulaşamadığımız için sizlere yazıyoruz. Bu derenin ıslah edilmesini, temizlenmesini ve kentte yakışır hale getirilmesini istiyoruz. Kamu kaynaklarının heba edilmesine gerçekten üzülüyoruz. Bu konuda ilgili kurumların gerekli çalışmayı yapacağını düşünüyoruz. Derenin kurtarılması ve bu kokunun artık ortadan kalkması gerekiyor” dedi.