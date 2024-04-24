Kaldırımlar işgal edilmemeli

Özellikle Hızır Reis İlkokulu’nun yıkımından sonra caddede gelişi güzel park edildiğini belirten vatandaşlar, “Kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesi yayaların, yaşlıların, engellilerin ve çocukların trafikte hayatını riske atıyor. Bu konuda zabıtaların ve trafik polislerinin görevlerini yapmasını istiyoruz. İzmit’in her yeri adeta otopark haline geldi. Bu konuda tüm ilgili kurumların üzerine düşeni yapmasını istiyoruz” dedi.