Alev Sokak’taki parkın hali içler acısı

İzmit Belediyesi tarafından yapılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin de bulunduğu parkın bakımsız olduğunu belirten vatandaşlar, “Parkın alanın tamamında çimler yok olmuş. Parkın oturakları kuş pislikleri ve başka pisliklerle dolu. Belediyenin bu parka bakım yapmasını ve insanların düzgün şekilde kullanacağı bir hale getirmesini istiyoruz. Ayrıca gece geç saatlerde bu parkta oturan ve ateş yakan kişiler için de gece bekçilerini göreve çağırıyoruz. Parkta çocuklarımızın güven içinde oynayacağı, ailelerin gelip çocuklarını rahatlıkla izleyeceği bir hale getirilmesini rica ediyoruz” dedi.