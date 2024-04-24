Mehmet Çağlar Sokak temizlik istiyor

Ancak vatandaşlar bu konuda gerçekten çok mağdur. Özellikle kent merkezine yakın noktalarda alınmayan çöpler, sokağa bırakılan çöpler artık vatandaşı bezdirdi.

Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da çöp sorunundan dolayı mustarip. Sokak sakinleri, “ İzmit Belediyesi sokaklarımızdaki çöpleri geç alıyor. Bazen iki günde bir dahi geldiği oluyor. Vatandaş çöpleri kapıya bırakıyor. Kapıya bırakılan çöpler sokak hayvanları tarağından parçalanıyor. Böyle olunca her yer çöp oluyor ve kötü kokuyor. Bu konuda belediyenin çöpleri düzenli almasını ve sokağımızı yıkamasını istiyoruz. Sokaktaki koku ancak sokak yıkanırsa geçer. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.