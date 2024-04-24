Mehmet Çağlar Sokak temizlik istiyor

Ancak vatandaşlar bu konuda gerçekten çok mağdur. Özellikle kent merkezine yakın noktalarda alınmayan çöpler, sokağa bırakılan çöpler artık vatandaşı bezdirdi.
Bekirdere Mehmet Çağlar Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da çöp sorunundan dolayı mustarip. Sokak sakinleri, “ İzmit Belediyesi sokaklarımızdaki çöpleri geç alıyor. Bazen iki günde bir dahi geldiği oluyor. Vatandaş çöpleri kapıya bırakıyor. Kapıya bırakılan çöpler sokak hayvanları tarağından parçalanıyor. Böyle olunca her yer çöp oluyor ve kötü kokuyor. Bu konuda belediyenin çöpleri düzenli almasını ve sokağımızı yıkamasını istiyoruz. Sokaktaki koku ancak sokak yıkanırsa geçer. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - bu çöpleri buraya atıpta belediyeyi kötüleyen ve buna çanak tutanların allah .....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.