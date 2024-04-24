Ankara Caddesi’ne kaldırım ve yaya geçiş çizgisi istiyorlar

Kartepe Ankara Caddesi üzerinde yapılan Stadyum yolunun geçişinde yaya çizgilerinin çizilmediğini belirten vatandaşlar, “Caddenin kaldırımları henüz tamamlanmadı. Bu kaldırımların da tamamlanmasını istiyoruz. Ayrıca ışıkların olduğu bölgeye yaya geçidi çizgilerinin de çizilmesini istiyoruz. Çünkü burada hızın azaltılması için de bir uyarı tabelası yok. Gerçekten burada kimse kaza yapmadan, ne yayaların ne de sürücülerin canı yanmadan önlem alınmasını istiyoruz. Özelikle sabah yürüyüşü yapan ya da diğer ilçelere işe giden vatandaşlar bu yolu çok kullanıyor” dedi.