Yöresel Günler çok pahalı

Yöresel Tanıtım Günlerinde ürünlerin pahalı olmak yerine makul fiyatlarda satılıp o yörenin tanıtılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, ancak Kocaeli’de yapılan tanıtım günlerinde her şeyin çok pahalı olduğunu vurguladı.

Tanıtım günlerinde sadece bir nohut dürüm ve ayran alan vatandaş, “Nohut dürüm için 150 lira, ayran için ise 30 lira ödeme yaptım. Gerçekten çok pahalı. Lavaşın içinde haşlanmış nohut ve soğan var. Bunun maliyeti ne kadar olabilir ki. Ayrıca yemek satılan hiçbir noktada fiyat listesi yok. Artık restoran girişlerinde fiyat yazılması kurallarına da uyulmuyor. Gerçekten çok pahalı. Yöresel tanıtım günlerinde dernekler gerçekten kendi illerini tanıtmak istiyorlarsa biraz daha uyguna yiyecek satılabilir. Çünkü insanlar gerçekten tatmak istiyor” dedi.