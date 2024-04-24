Sokakta ve açıkta satılan ürünlerin hijyen sorunu var

Vatandaşlar, “Simit tezgahlarının dışında satılan simitler bütün gün yollarda geçen araçların çıkardığı egzoz ve toza maruz kalıyor. Bu nedenle simitlerin halk sağlığı açısından sıkıntı çıkarmaması için kapalı tezgahların içinde satılması gerekiyor. Sadece simitçilerin değil lokantacıların da dikkat etmesi gerekiyor. İzmit Cumhuriyet Bulvarı başta olmak üzere birçok yeme içme yerinde açıkta yiyecek satılıyor. Örneğin döner tezgahları dışarda ve her türlü hava koşuluna açık. Açıkta satılan yiyecekler her türlü bakteriyi içinde barındırabilir. Bu nedenle açıkta yapılan satışlarla ilgili belediyelerin daha çok denetim yapması gerekiyor. Açıktan satışlara hijyen konusunda uyarı yapılıp ceza kesilmesi gerekiyor” dedi.