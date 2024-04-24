Play-Off tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de birinci tur müsabakaları 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İkinci tur ilk maçları 20 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 24 Mayıs Cuma günü yapılacak. Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

TFF 2 . LİG'DE PLAY-OFF MÜCADELESİ 9 NİSAN'DA BAŞLIYOR

TFF 2. Lig'de 1. tur müsabakaları 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak. İkinci turun ilk maçları 13 Mayıs Pazartesi, rövanşları da 17 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü turda ise 22 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlar, 27 Mayıs Pazartesi ise ikinci maçlar oynanacak. Ligde final müsabakası ise 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu arada TFF 3. Lig'de ise 1. tur maçları 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Üst tura çıkan takımlar ilk maçlarını 6 Mayıs Pazartesi, ikinci maçlarını ise 10 Mayıs Cuma günü oynayacak.

Bu turu geçen ekipler 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçları, 20 Mayıs Pazartesi ise rövanşları yaparak finale kalacak.

1'inci ve 2'nci grupların finalleri 25 Mayıs Cumartesi, 3'üncü ve 4'üncü grupların finalleri ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Final müsabakalarının oynanacağı merkezler daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: AA