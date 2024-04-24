Öğretmenler, taban maaş haklarını geri verilmesini talep etti

Katıkçı açıklamasında, "Tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Taban maaş hakkımızı alana kadar bu mücadelenden asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Emeğimizi, hakkımızı, meslek onurumuzu patronların insafına bırakmayacağız. Artık Yasalar patronları değil öğretmenleri korusun. Patronlar değil, özneleri yani bizlerin taleplerine kulak verilsin. Bizim olanı alana kadar Kocaeli'de olduğu gibi her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın öğretmen sendikamız!” ifadelerini kullandı.