Katıkçı açıklamasında, "Tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Taban maaş hakkımızı alana kadar bu mücadelenden asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Emeğimizi, hakkımızı, meslek onurumuzu patronların insafına bırakmayacağız. Artık Yasalar patronları değil öğretmenleri korusun. Patronlar değil, özneleri yani bizlerin taleplerine kulak verilsin. Bizim olanı alana kadar Kocaeli'de olduğu gibi her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın öğretmen sendikamız!” ifadelerini kullandı.
- Gündem
Öğretmenler, taban maaş haklarını geri verilmesini talep etti
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş haklarının geri verilmesi için basın açıklaması düzenledi. İzmit Sabri Yalım Parkında düzenlenen basın açıklamasına sendika üyeleri ve CHP İzmit ilçe başkanı Gökhan Ercan katıldı. Basın açıklamasını sendika adına Sevde Katıkçı okudu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.