Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atama rakamında uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.
Bakan Tekin "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
2 Haziran LGS takviminde bir değişiklik olmayacağını söyleyen Bakan Tekin, "Seçimlerin yenileneceği ilçelerde YSK ortak biçimde sınav takvimimize ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde sınavı yapabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok."
Ayrıntılar geliyor...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.