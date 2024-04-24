Cadde ortasında ateş edip bir kişiyi kovaladı

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı. O sırada şahıs, pompalı tüfekli saldırgandan koşarak kaçtı. Yaşananlara anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişini tişörtünün yırtık olduğu, can havli ile kendisini kovalayan pompalı tüfekli saldırgandan kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgan ve kaçan şahısla ilgili bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.