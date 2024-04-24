Kocaeli'de 20 göçmen yakalandı, 4 kaçakçı tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 21-24 Nisan tarihlerinde Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri akabinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan R.R., M.H., A.S ve M.E isimli şahıslar ise gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.