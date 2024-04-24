Böyle maç görülmedi

BAĞDATSPOR’UN 2-0’I KORUYAMADI

Geçen hafta deplasmanda Beylikbağıspor’a 1-0 yenilen Bağdatspor, 8.haftaya 13 puanla üçüncü sırada girdi. Kırmızı-Siyahlı ekip, Çarşamba akşamı 15 puanla ikinci sırada bulunan Çayırovaspor’u konuk etti. Bağdatspor, maçın ilk yarısını Fatih Güler ve Emirhan İrze’nin attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Çayırovaspor, ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladıktan sonra ikinci yarıya Emirhan Çuvalcı’nın yerine Murat Çetinkaya’yı alarak başladı. Murat Çetinkaya, 57 ve 60.dakikalarda attığı gollerle skora 2-2’lik eşitlik geldi. Maçın son bölümlerinde galibiyet golü için rakip kaleye yüklenen Bağdatspor, aradığı golü bulamadı. 85.dakikada Bağdatspor’da Fatih Güler’in kafa vuruşu direkten döndü. Maçın ilk yarısında da konuk takımda Onur Çelik ile Emirhan Varol’un şutları direkten dışarı çıktı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçı 2 bine yakın taraftar izedi. Tribünler almadı, tel örgülerin arkasında ve köprünün üzerinde insanlar maçı izlemek zorunda kaldı.