Karamürselspor büyük fırsat kaçırdı

SON HAFTA ÇAYIROVASPOR DEPLASMANINA GİDECEK
16 puanı bulunan Karamürselspor, evinde konuk ettiği Körfez GB karşısında ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. İki takımında pozisyonu olmadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda konuk takım Umut Doğan ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Mehmet Öztürk çıkardı. Maçın son 10 dakikasında Karamürselspor uzun toplarla gol aradı, baskı kurdu. Körfez GB, Bağdatspor’dan sonra bir diğer şampiyon adayı Karamürselspor ile de berabere kaldı. 17 puana ulaşan Karamürselspor, Pazar günü son maçında deplasmanda 16 puanlı Çayırovaspor ile karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.