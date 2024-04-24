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Hamas: İsrail süreci uzatıyor

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Hamas, İsrail'le olan dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını bildirdi.

Hamas: İsrail süreci uzatıyor mask
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, El-Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le yapılan dolaylı müzakerelere değindi.

İsrail yönetimini müzakere sürecini uzatmakla suçlayan Hayye, şunları kaydetti:

"Hamas, müzakerelerde tam esneklik gösterdi ancak işgalci (İsrail) süreci uzatıyor. Hamas savaşı şu anda bitirmek istiyor ve bunun için gerekli esnekliği gösterdi ancak işgalci bunu reddetti. Tam bir ateşkes olmadan herhangi bir anlaşma olmayacak."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaştan sonra siyasi ve yargı alanında karşılaşacaklarından endişe ettiğine dikkati çeken Hayye, hatta Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmek için bölgesel bir savaşı çıkarma çabalarına bile girebileceğine işaret etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği saldırıya da değinen Hayye, Hamas'ın sınırlı bir saldırıyla İsrailli bazı askerleri esir almayı hedeflediğini ancak söz konusu saldırıda "İsrail ordusundaki Gazze Tümeninin tümüyle çöktüğünü" söyledi.

İsrail'in intikam almak için Gazze'de katliamlar yaptığını ve halkı göçe zorladığını vurgulayan Hayye, Aksa Tufanı'nın siyasi ve stratejik hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hayye, Aksa Tufanı'yla İsrail'in sarsıldığını ve güvenlik sisteminin çöktüğünü, bunun için ABD'nin İsrail'i kurtarmak için hızlıca devreye girdiğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

# ifade

24 Nis 2024 - 23:17 - Dünya --- Okunma

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