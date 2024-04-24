Vartolular Derneği'nde yeni başkan Ali Rıza Gökçen

Derince Esentepe Mahallesi'nde bulunan derneğin lokalinde yapılan kongrede Mehmet Ali Kanmaz'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede tek liste ile seçime giren Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü'nde kamu personeli olarak görev yapan Ali Rıza Gökçen, oy birliği ile Kocaeli Vartolular Derneği'nin yeni başkanı oldu.

Gökçen, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Kocaeli Vartolular Derneği'ni etkin ve öncü kılmak adına sayısız projeleri olduğunu, bizim farkımız yönetimindeki kadın sayısıyla da fark yaratarak güzel bir başlangıç yaptık. Dernek olarak faaliyetlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Görev dağılımı şöyle:

Başkan: Ali Rıza Gökçen

Başkan Yardımcısı (Vekili): Kardelen Beytaş Akyıldız

Sekreter: Aygüllü Armutçu Sayman: Cemil Sağlam

Denetim:

1-Hüseyin Akbal

2-Mehmet ali Kanmaz

3-Aşkın Yavuz