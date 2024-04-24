Beylikbağı son maça bıraktı

SON HAFTA KÖRFEZ GB İLE KARŞILAŞACAK
Geçen hafta Bağdatspor’u 1-0 yenen Beylikbağıspor, çok az olan şansını son iki maça taşımıştı. Çarşamba akşamı da sahasında zirve umudu kalmayan Darıca Türkeli Gençlikspor ile oynadı. Maçın ilk yarısı Türkay Atçı ve Anılcan Yıldırım’ın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Beylikbağıspor, Abdülkadir Çelik’in golleriyle skoru 3-1 yaptı. Son dakikalarda Darıca Türkeli Gençlikspor, Ogün Şagar’ın golüyle farkı 1’e indirse de ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı. 14 puana yükselen Beylikbağıspor, son hafta deplasmanda Körfez GB ile oynayacak. Beylikbağıspor kendi oynayacağı maçı kazandıktan sonra diğer karşılaşmaların sonucunu bekleyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.