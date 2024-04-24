Kartepe Kulüpler Birliği’nden Başkan Kocaman’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Kocaman ile başkan yardımcıları Akyüz ile Emengen ziyaret için Kartepe Kulüpler Birliği yönetimine teşekkür edip yeni dönemde de ilçede sporun gelişimine destek vereceklerini, spor kulüplerinin, gençlerin yanında olacaklarını söylediler. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Ağra geçen dönem Kartepe Belediyesinden her türlü desteği aldıklarını belirterek,”Sporu çok seven ve destek veren Belediye Başkanımız var. Kartepe’deki spor kulüpleri çok şanslı. İnşallah yeni dönemde hep birlikte ilçedeki sporun çıtasını daha da yükseğe çıkartacağız”dedi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.