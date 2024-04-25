Genç hakem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinin Irlamaz Spor Vadisi'nde meydana geldi.
Bölgede bulunan koşu alanında spor yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Yusuf Bulut, bir anda yere yığıldı.
Olayı fark eden arkadaşları durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yapılan ilk tedavinin ardından Yusuf Bulut'u Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.
Turgutlu ilçesinin sevilen simalarından genç hakem Yusuf Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bulut'un vefat haberi ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.