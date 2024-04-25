Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KOTO Üyesinden boykota tepki geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Nisan Ayı KOTO Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada organize edilen kafe restoran boykotu ile ilgili konuşan KOTO Meclis Üyesi Eray Bodur, bir dönem patates soğancılara yapılan enflasyon suçlamasının şimdi de kafe restoran işletmecilerine yapıldığını söyledi.

KOTO Üyesinden boykota tepki geldi mask
KOTO Üyesinden boykota tepki geldi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALTINKAYA’NIN YERİNE AK GELDİ


Kocaeli Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı oda binasında bulunan Burhan Kasım Meclis Salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili İbrahim İkiz başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı başında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden meclis üyesi Cemil Altınkaya yerine meclise gelen  yeni meclis üyesi Onur Ak tanıtıldı.


KAFE BOYKOT’UNA TEPKİ GÖSTERDİ


Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan organize edilen ‘Kafe Restoran Boykotu’ ile ilgili söz alan meclis üyesi Eray Bodur, “Ülkede enflasyon yokmuş ve fahiş zamlar yapılıyormuş gibi algı var. Bir dönem patates soğancılar, bir dönem halciler, bir dönem marketçiler şimdi de kafe restorancılar üzerine yıkılıyor. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan sektör kafe restoran sektörüdür.


TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞİKÂYET EDİN


Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile uyumlu şekilde ticaretini yöneten, esnaflarımız ile birlikte en hızlı adım atan kentlerden biriyiz. Fahiş fiyat ile ilgili hususlarda vatandaşlarımız şikâyetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilir. Bazı gelişmelerin farklı şekilde yansıtılması esnafımızı yaralamaktadır. Bizler ciddi istihdam sağlıyoruz. Fiyatlar işletmelerin önünde yazılmakta. Fahiş fiyat olduğunu düşünenler il müdürlüklerine şikâyette bulunabilirler. Cımbızlanmış ifadeleri kabul etmiyoruz.”


BULUT: KABUL ETMİYORUZ


Mecliste söz alan ve elektrik kesintileri üzerine değerlendirmelerde bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut da “Pandemiden beri büyük sıkıntılar yaşayan hizmet sektörünün üzerine gidilmesini bizler de kabul etmiyoruz. Kapılarda fiyat skalası var. Toptancı suçlama mantığını kabul etmiyoruz. Biz doğru arkadaşlarımızın arkasındayız. Yanlış arkadaşlarımızın arkasında durmuyoruz. Doğru arkadaşları boğmaktan vazgeçilmeli. 


“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”


Kesintisiz enerji arzının sağlanması konusunda oda olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin sonuç vermiş olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bilindiği üzere son zamanlarda Kentimizde elektrik enerjisi dağıtımı konusunda bazı problemler meydana gelmişti. Üyelerimizden aldığımız şikâyetler neticesinde üretimin sekteye uğramasına izin vermemek adına hemen çalışmalarımıza başlayarak SEDAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda SEDAŞ kesintisiz ve verimli elektrik enerji ihtiyacına cevap verebilmek adına kentimiz alt yapısına 1 Milyar TL kaynak ayırma kararı aldı. Sürecin takipçisi olacağımızın tüm üyelerimizce bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, VAR, Kocaeli, sosyal, hizmet

25 Nis 2024 - 08:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.848.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Balık Baştan Kokar - Eray beyin işletmesini ilgilendirdiği için bu sözleri söylüyor tabi. İşletme cirosunda düşüş yaşandı belli ki. İnsanların hangi alanda tepki vereceğine de karışmayın lütfen. Kafe işletmeseydiniz bu tepkiyi verir miydiniz acaba?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 10:01

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL