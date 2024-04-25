KOTO Üyesinden boykota tepki geldi

ALTINKAYA’NIN YERİNE AK GELDİ



Kocaeli Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı oda binasında bulunan Burhan Kasım Meclis Salonunda yapıldı. Meclis Başkanvekili İbrahim İkiz başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı başında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden meclis üyesi Cemil Altınkaya yerine meclise gelen yeni meclis üyesi Onur Ak tanıtıldı.



KAFE BOYKOT’UNA TEPKİ GÖSTERDİ



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan organize edilen ‘Kafe Restoran Boykotu’ ile ilgili söz alan meclis üyesi Eray Bodur, “Ülkede enflasyon yokmuş ve fahiş zamlar yapılıyormuş gibi algı var. Bir dönem patates soğancılar, bir dönem halciler, bir dönem marketçiler şimdi de kafe restorancılar üzerine yıkılıyor. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan sektör kafe restoran sektörüdür.



TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞİKÂYET EDİN



Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile uyumlu şekilde ticaretini yöneten, esnaflarımız ile birlikte en hızlı adım atan kentlerden biriyiz. Fahiş fiyat ile ilgili hususlarda vatandaşlarımız şikâyetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilir. Bazı gelişmelerin farklı şekilde yansıtılması esnafımızı yaralamaktadır. Bizler ciddi istihdam sağlıyoruz. Fiyatlar işletmelerin önünde yazılmakta. Fahiş fiyat olduğunu düşünenler il müdürlüklerine şikâyette bulunabilirler. Cımbızlanmış ifadeleri kabul etmiyoruz.”



BULUT: KABUL ETMİYORUZ



Mecliste söz alan ve elektrik kesintileri üzerine değerlendirmelerde bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut da “Pandemiden beri büyük sıkıntılar yaşayan hizmet sektörünün üzerine gidilmesini bizler de kabul etmiyoruz. Kapılarda fiyat skalası var. Toptancı suçlama mantığını kabul etmiyoruz. Biz doğru arkadaşlarımızın arkasındayız. Yanlış arkadaşlarımızın arkasında durmuyoruz. Doğru arkadaşları boğmaktan vazgeçilmeli.



“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”



Kesintisiz enerji arzının sağlanması konusunda oda olarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin sonuç vermiş olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bilindiği üzere son zamanlarda Kentimizde elektrik enerjisi dağıtımı konusunda bazı problemler meydana gelmişti. Üyelerimizden aldığımız şikâyetler neticesinde üretimin sekteye uğramasına izin vermemek adına hemen çalışmalarımıza başlayarak SEDAŞ’ın üst düzey yetkilileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda SEDAŞ kesintisiz ve verimli elektrik enerji ihtiyacına cevap verebilmek adına kentimiz alt yapısına 1 Milyar TL kaynak ayırma kararı aldı. Sürecin takipçisi olacağımızın tüm üyelerimizce bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi