Kocaelili şarkıcı kiracısına isyan etti  “5 Bin TL’ye oturuyor”

Kocaeli Gölcüklü olan ve yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen ünlü isim şarkıcı Demet Akalın'ın, kiracısıyla sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan ünlü isim, canlı yayında kiracısıyla polemiğini anlattı. Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.
"GÜNDE 10-12 SAAT ÇALIŞARAK ALDIM"
"Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim" diyen ünlü isim, sözlerine "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" diye devam etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ahmet - kiraya mı ihtiyacı var sanki.
Gültepeli - Sen sanatçısı senin tuzun kuru devlete doğru düzgün vergi vermezsiniz Yok efendim kiracı 5.000 liraya oturuyor diye konuşursun bırak otursun birilerine de faydanız olsun oradan alacağım parayı çok mu ihtiyacın var
Can - Zulüm degilmi sen vergiye harca yüzde yüz ve çift vergi al kira yüzde 25 olacakmış kiracı isterse çıkacakmış gelir vergisi vereceksin . Adalet bumu be
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.