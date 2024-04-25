Kocaelili şarkıcı kiracısına isyan etti  “5 Bin TL’ye oturuyor”

Kocaeli Gölcüklü olan ve yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen ünlü isim şarkıcı Demet Akalın'ın, kiracısıyla sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bir süredir TV8 ekranlarında Jess Molho ile "Gel Konuşalım" programında moderatörlük yapan ünlü isim, canlı yayında kiracısıyla polemiğini anlattı. Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 10-12 SAAT ÇALIŞARAK ALDIM"

"Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim" diyen ünlü isim, sözlerine "Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Dava aç' dedim avukata. Sinir oldum" diye devam etti.