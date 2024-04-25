Köfte Erkan’ın pankartını açan Arjantinli taraftar İzmit’e geliyor

Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “ Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.

PANKART STADYUMA ASILACAK

Pankartı, oynayacakları ilk maçta stadyuma asacaklarını belirten Ruben Aristimuño gönderdiği videoda, “Arjantin’den, aramızdaki mesafe kadar kocaman bir kucaklama gönderiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok yakında Türkiye’de olacağız” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi de bu anlamlı davranışı karşısında Ruben Aristimuño’yu Haziran ayında İzmit’e davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi