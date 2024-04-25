Rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken yaralandı

Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Soner G. idaresindeki 41 P 5920 plakalı servis minibüsü ile Fatih A. yönetimindeki 41 CIC 185 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçtan inen Fatih A, bu sırada rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken ayağından yaralandı. Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.