Sardala Koyu’ndan 30 poşet atık toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen bir plajda mevsimsel olarak yılda 4 sefer gerçekleştirilen ve sonuçları Avrupa Çevre Ajansı’na raporlanan etkinlikler kapsamında Kandıra ilçesinde Sardala Koyu’nda plaj temizliği yapıldı. Doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplandı.
KAMU VE STK İŞBİRLİĞİYLE
Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Projesi ve Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir, Kandıra Kaymakamlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Turizm İl Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi, Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve AKV Bağırganlı Ortaokulu öğrencileri katıldı.
DOĞADA BOZULMAYAN ATIKLAR TOPLANDI
Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplanarak kategorize edildi.
DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME PROGRAMI
Avrupa Çevre Ajansı, deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla pek çok ülkede deniz çöpü izleme programı yürütüyor. Bu bağlamda uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor ve alanın belli bir sürede taranmasıyla birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.