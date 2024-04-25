Bülent Sarı ve CHP’li başkanlar Büyükakın’a gidiyor

CHP HEYETİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A GİDİYOR
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel Belediyelerini kazandı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı bugün saat 12.00’de ziyaret edecek. İl Başkanı Bülent Sarı ziyaret için yaptığı açıklamada, “Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz. Yeni dönem için yapılacaklarını konuşacağız. Rutin bir ziyaret” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.