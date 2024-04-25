Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiği Gençlik Merkezi’ne, ilçedeki gençler yoğun ilgi gösteriyor. Çayırovalı çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde eğlenmek ve sosyalleşmek için Çayırova Gençlik Merkezi’ni tercih ediyor.

Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova’nın yarınlarını şekillendirecek çocuklar ve gençler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Çayırova Gençlik Merkezi’ne ilgi büyük. İlçedeki çocukların ve gençlerin verimli zaman geçirebilmeleri adına kurdelesi kesilen Çayırova Gençlik Merkezi, oyun odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, masa tenisi odası, satranç odası, basketbol kortu ve konferans odasıyla gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu sistemiyle çalışan ve saat 16.00 ile 22.00 arasında Çayırovalı gençlere hizmet veren merkez, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Çayırovalı çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde eğlenmek ve arkadaşlarıyla birlikte verimli vakit geçirebilmek adına Gençlik Merkezi’ni tercih ediyor. Çayırova Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklerden faydalanmak isteyen çocuklar ve gençler, 0554 771 99 49 arayarak ya da Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’ndeki (Çayırova Kapalı Spor Salonu Yanı) merkezden yüz yüze randevu alarak, tesisten ücretsiz bir şekilde faydalanabilir.

“BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TESİS YAPMIŞ”

Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılmasının çok iyi olduğunu dile getiren Güney Doru Kartal, “Tesis çok güzel olmuş, çok beğendim. Arkadaşlarımla hobi alanım oldu burası, her hafta geliyoruz buraya. Çok güzel bir yer olmuş. Arkadaşlarımızla en iyi aktivitemiz burası oldu. Buradaki keyifli alanlarda, keyifli vakitler geçiriyoruz. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum, bizim için çok güzel bir tesis yapmış” dedi.

“HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

Gençlik Merkezi’nin bir diğer müdavimlerinden Talha Aksoy ise, “Böyle bir tesisin başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Çayırovalı çocuklar için çok iyi bir şey oldu. Ücretsiz bir yer olması da bizim için büyük avantaj. Boş vakitlerimizde buradan randevu alıp, farklı farklı oyunlar oynayabiliyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye edebilirim” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Tesisi ilk defa ziyaret ettiğini ve çocuğunu gönül rahatlığıyla buraya gönderebileceğini belirten İsmail Bozkurt, “Bu merkezi gelip gördüğümde şaşırdım. Çocuklar için güzel aktivite olacak şekilde düzenlenmiş bir merkez. Her şey düşünülmüş, hemen hemen bütün spor faaliyetlerini içinde barındıran bir alan olmuş, çocuklar için ve gençler için ideal bir alan olmuş, Çayırova Belediyesi’ne de böyle bir tesisi ilçeye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri bir yer olmuş. Çocuklarımız aileleri ve arkadaşlarıyla buraya gelebilir, çok güzel bir hizmet” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

# HER, hizmet, hafta

25 Nis 2024 - 10:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.848.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL