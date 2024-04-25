Bölgesel Amatör Lig’e kim çıkacak? İşte tek tek tüm olasılıklar...

BİRÇOK ALTENATİF VAR

Büyük heyecana sahne olan ve son haftasına girilen Süper Lig Play-Off Grubu’nda ortaya çok enteresan bir tablo çıktı. Son haftaya liderlik koltuğunda giren ve deplasmanda Çayırovaspor ile karşı karşıya gelecek olan Karamürselspor 1 puan alması durumunda Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı garantileyecek. 17 puana ulaşan Çayırovaspor ise 14 puanla son haftaya girecek olan Bağdatspor ve Beylikbağı maçlarına kazanması durumunda üçlü averaja girecek. Burada ise avantaj Beylikbağı’nın elinde bulunuyor. Karamürselspor ile Çayırovaspor arasında oynanan maçta Çayırovaspor galip gelirse BAL’a çıkacak. 17 puanda kalacak olan Karamürselspor 14 puanlı iki takım Bağdat ile Beylikbağı maçlarını kazanırsa üçlü averajla çıkan ikinci takım olacak.

HESAPLAR ÇOK FAZLA

Bağdatspor kazanır Beylikbağı takılırsa ikili averajda Karamürselspor ile Bağdatspor eşit olduğu için baraj maçı oynayacaklar. Beylikbağı kazanır Bağdat takılırsa Karamürselspor kaybetmiş olsa da Beylikbağı’nı ikili averajda geride bırakarak BAL’a çıkan takım yine Karamürselspor olacak. Bağdatspor takılır, Beylikbağı kazanır, Karamürselspor ile Çayıorvaspor berabere kalırsa Beylikbağı ile Çayırova bu kez baraj maçı oynayacak. Beylikbağı yenilir, Karamürsel-Çayırova maçı berabere biter, Bağdatspor kazanırsa Karamürselspor lider Bağdatspor ise ikili averajdan ikinci olarak çıkacak. Karamrüselspor deplasmanda Çayıova’yı yener Beylikbağı ve Bağdat maçlarını kazanırsa ikili averajla Beylikbağı ikili averajla çıkan ikinci takım olacak.

İŞTE TÜM İHTİMALLER

MEVCUT PUAN DURUMU

KARAMÜRSEL, BEYLİKBAĞI VE BAĞDAT KAZANIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU

KARAMÜRSEL VE ÇAYIROVA BERABERE KALIR BAĞDAT KAZANIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU

KARAMÜRSEL VE ÇAYIROVA BERABERE KALIR, BEYLİKBAĞI VE BAĞDAT KAZANIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU

ÇAYIROVA VE BAĞDAT’IN GALİP GELMESİ HALİNDE OLUŞACAK PUAN DURUMU

KARAMÜRSEL VE ÇAYIROVA MAÇININ BERABERE BİTİP, BEYLİKBAĞI VE BAĞDAT’IN KAZANMASI HALİNDE OLUŞACAK PUAN DURUMU

ÇAYIROVA BAĞDAT VE BEYLİKBAĞI’NIN GALİP GELMESİ HALİNDE OLUŞACAK PUAN DURUMU

ÇAYIROVA İLE KARAMÜRSEL BERABERE KALIR BEYLİKBAĞI KAZANIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU

KOCAELİ SÜPER AMATÖR LİG PLAY OFF SON HAFTA MAÇLARI