Ford Otosan ile Serbest Bölge’ye rahat ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesinin 1 kilometrelik kısmında bitümlü binder asfalt serimi tamamlandı. Caddenin kalan 500 metrelik kısmında zemin iyileştirme ve terasman çalışması yapılıyor. Trafiği düzenli hale getirmek, ağır tonajlı araçların rahat bir şekilde giriş çıkış yapabilmeleri için Arpalık ve Zeynel Ağa caddeleri kesişiminde 2 adet dönel kavşak yapılacak. Ford Otosan fabrikasıyla Serbest Bölge arasında Arpalık Caddesi ve Derya Sokağın üstyapısı yenileniyor. 500 metrelik kısmı asfaltlanan Derya Sokakta da 2 adet kavşak yapılarak bölgede ağır tonajlı araçların rahat manevralarla Ford Otosan ve Serbest Bölgeye ulaşımlarında kolaylık sağlanmış olacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.