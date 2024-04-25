Bölgenin en işlek caddesi olan Çepni Caddesi’nde son bir haftadır alt yapı çalışmalarının başlaması ile birlikte yolun bir kısmının kapatıldığı ve çift yönlü yolun iki şeride indiğini belirten vatandaşlar, “Yolun durumu böyleyken bir de yolun kenarlarına par eden tır ve kamyonlar trafik güvenliğini riske koyuyor. Gündüz yine araçları görebiliyoruz ama akşamları hiçbir uyarı tabelası olmadığı için park halindeki araçları göremiyoruz. Bu araçlarla ilgili polise ihbarda bulunduk ama hiçbir şekilde önlem alınmadı. Burada gerçekten çok büyük bir kaza olabilir ve insanların canı acıyabilir. Bu nedenle hızlıca önlem alınmasını istiyoruz. Gerekli uyarıların konulması gerekiyor” dedi.
- Gündem
Suadiye yolunda acil önlem alınması isteniyor
Kartepe Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmasının yanı sıra yol kenarına park eden tır ve kamyonlarla ilgili vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar çalışma nedeniyle daralan yola park eden araçların gece görülmediğini ve çok ciddi kaza riskleri atlattıklarını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.