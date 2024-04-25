Suadiye yolunda acil önlem alınması isteniyor

Bölgenin en işlek caddesi olan Çepni Caddesi’nde son bir haftadır alt yapı çalışmalarının başlaması ile birlikte yolun bir kısmının kapatıldığı ve çift yönlü yolun iki şeride indiğini belirten vatandaşlar, “Yolun durumu böyleyken bir de yolun kenarlarına par eden tır ve kamyonlar trafik güvenliğini riske koyuyor. Gündüz yine araçları görebiliyoruz ama akşamları hiçbir uyarı tabelası olmadığı için park halindeki araçları göremiyoruz. Bu araçlarla ilgili polise ihbarda bulunduk ama hiçbir şekilde önlem alınmadı. Burada gerçekten çok büyük bir kaza olabilir ve insanların canı acıyabilir. Bu nedenle hızlıca önlem alınmasını istiyoruz. Gerekli uyarıların konulması gerekiyor” dedi.