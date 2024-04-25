Yazlıkspor isyan etti

“OLAYLARI BAŞLATAN RAKİP TAKIM”

Yazlıkspor Başkanı Yakup İkiz, yaptığı açıklamada, “Bizim için sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Yazlıkspor -Dumlupınar maçına atanan hakem triosu son derece art niyetli ve yetersiz bir yönetim göstermiştir. Maçın 45.dakikada kaptanımız Orkun Cebeci’yi hiç bir gerekçe göstermeden direk kırmızı kartla oyundan ihraç etmiştir, maçın kaderiyle oynamıştır. İkinci yarı maçın 82.dakikada maç 3-2 devam ederken, Dumlupınar taraftarı bizim tribüne su şişesi atarak küçük bir çoçuğun yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Bunun üzerine çocuğun Babası sinir krizi geçirerek tribünden sahanın kenarına atlamış, iki ayak bileği kırılarak saha kenarında yığılıp kalmıştır.

“SAHADA OLMAYAN ANTRENÖRÜMÜZE RAPOR YAZILDI”

Sonradan Dumlupınarlı oyuncu saha içerisinde bizim oyuncumuza hakaret ve fiziki müdahalede bulunmuştur. Haliyle bizim oyuncumuz karşılık vermiştir, diğer oyuncular arasında itişmeler gerginlik olmuştur. Asla fiziki müdahale olmamıştır. Hakemlere karşı en ufak bir müdahale olmadığı halde maçın oynanmaması için bir sebep yokken maçın bitmesine 5 dakika kala maçı tatil etmiştir. Maç ile ilgili yazılan raporlar tam bir skandal ve düzmece olduğu delillerle ortadadır. Sahada olmayan hocamıza küfür ve tehditten rapor tutulmuştur.

“ADALET İSTİYORUZ”

Ayrıca maçın 45.dakikasında oyundan ihraç ettiği oyuncumuz için polis zoruyla oyundan çıkartıldığını, kendisini tehdit ettiğini raporuna yazmıştır. Bununla ilgili oyuncunuz ve sahada olmayan hocamız kamera görüntüleriyle hakem Tolga Türkseven hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklardır. Hiç bir olayda bulunmayan oyuncularımıza görmediği halde fiziki müdahale bulundular diye raporunda yer vermiştir. İl Disiplin Kuruluna delillerimizle savunmamızı vereceğiz. Kısıtlı imkanlarla harika takım kuran kulübümüzü böyle hakemin düzceme raporuyla katletmesine izin vermeyeceğiz. Yapılanları Yazlıkspor Kulübü olarak kınıyoruz. Adaletli bir yönetim istiyoruz.”