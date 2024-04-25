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Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz

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Türkiye'de miras davaları yaygın bir sorun. Türk Medeni Kanunu'na göre tapuda devredilen mülkler miras olarak sayılsa da, devir işleminin üzerinden 50 yıl geçmiş olsa bile vefat eden kişinin tüm varisleri, satıştan elde edilen gelirden hak talep edebiliyor. Bu nedenle, haksızlığa uğradığını düşünen varisler, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras haklarını geri alabilirler.

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz mask
Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz
Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz
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Türkiye'de mahkemelerde görülen davaların önemli bir bölümünü miras tartışmaları oluşturuyor.

Çoğu zaman birincil derece akrabalar arasında büyük tartışmaların yaşanmasına neden olan miras durumu, ebeveynlerin evlatları arasında mülk dağıtımını farklı yüzdelerle yapması halinde büyük bir çıkmaza girebiliyor.

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ekonomim'de yer alan habere göre, konuya ilişkin son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte miras hukukunda yeni uygulamalara gidilirken, taşınmazlarını çocukları arasında eşit pay etmeyen anne ve babalar için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Özellikle ebeveynlerin yaşlılık aşamasında çocukları ile kurdukları farklı ilişkiler, miras davranışlarında belirleyici oluyor. Yaşlılık aşamasında anne ya da babasının bakımını üstlenen evlatlar, mirastan en yüksek payı alırken, diğer kardeşler bu duruma itiraz edebilmekte.

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler kendilerine ait olan mülklerin tapusunu, istedikleri evlatlarına devredebilme hakkına sahip. Bu nedenle bir anne ya da babanın, evlatlarının arasında eşit olmayacak şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmamakta.

Ancak, söz konusu mülkleri miras bırakan anne ya da babanın vefatından sonra durumlar değişiyor. Bu tür miras davalarında zamanaşımı olmaması nedeniyle, söz konusu devir işleminin üzerinden 50 yıl bile geçmiş olsa, anne ya da babanın vefatı halinde miras, yeniden tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmek zorunda.

Miras sahipleri dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Bu nedenle söz konusu uygulamadan kaçmak için bazı evlatlar, anne ya da babaları hayattayken üzerlerine aldıkları taşınmazları satma yoluna gidebiliyor. Böyle bir durumda ise vefat sonrasında mahkeme, satıştan elde edilen gelirden kardeşlere herhangi bir pay verilmesini öngörmemekte.

Kardeşlerden biri, baba ya da anneyi ikna ederek mülklerini kendi üzerine geçirse bile, taşınmazları devir eden kişinin vefat etmesi halinde kardeşler dava açarak kendi paylarını geri alma hakkına sahip.

Devir işleminin üzerinden 50 yıl dahi geçmiş olsa, bu tür davalara zamanaşımı uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen evlat, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras hakkını geri alabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Türkiye

25 Nis 2024 - 10:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Metin Izmitli - 28 sene oldu 2 hakim 3 mübaşir vefat etti ve hala bitmedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:50
01

Sanberk 41 - Sulh hukuk mahkemesinde bir miras davamız var her türlü delilleri sunmamıza rağmen 5 yıldır halada sürüyor bugün git yarın gel ,inanın bir AB ülkesinde araştırın kaç ayda bu gibi sorunları çözüyorlar bizim ülkemizde ise maalesef bu gibi miras davaları nedeniyle mahkemelerdeki dosyalar alabildiğine sayıları arttığından dolayı bitmek bilmiyor,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:09

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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