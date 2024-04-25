Gençler Türkiye Şampiyonasında 1 numara Kağıtspor

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli Şehi̇t Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor damga vurdu.
863 JUDOCU MÜCADELE ETTİ
56 ilden 418 kadın, 445 erkek toplam 863 genç sporcunun katılımıyla düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen judocular kürsüyü kapattı.
KÜRSÜDE KAĞITSPOR AMBARGOSU
Şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı judoculardan +100 Kg’da Tunahan Tutar 1., 81 Kg’da Emir Selim Arı 1., 81 Kg’da Erman Gürgen 3., 90 Kg’da Seydi Güneş 1., 73 Kg’da Emre Yazgan 1., 73 Kg’da Emre Karaduman 2., 66 Kg’da Ali Bozkurt 1., 66 Kg’da Abdulsamet Çakır 2., 66 Kg’da Hilmi Mucık 3., 66 Kg’da Samet Kaydu 3., 48 Kg’da Zeynep Betül SARIKAYA 3. olarak kürsüde yer aldı.
TOPLAMDA 11 MADALYA
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular şampiyonayı 5 altın 2 gümüş ve 4 bronz genel toplamda 11 madalya ile zirvede tamamladı. Kağıtspor’u 2. sırada İstanbul, 3.sırada ise Konya takip etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.