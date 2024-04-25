Sosyal medya kavgası cinayetle bitti, husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay Ramazan Bayramının 3. günü 12 Nisan tarihinde Darıca İstasyon Mahallesi’nde bir kahvede meydana geldi. Maskeli ve kasklı halde motosikletle kahvehaneye gelen 2 kişi kahvehane önünde durdu. Motosikletten inen bir kişi kahvehanede bulunan Arda Yücel Ekşi (19)’a ateş etti. İki bacağına 8 kurşun isabet eden Ekşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ
Kendine gelen Ekşi, ifadesinde Yasin Toroman (20) ile aralarında husumet olduğunu onun yapmış olduğunu söyledi. Arda Yücel Ekşi olaydan bir hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TEK TEK TESPİT EDİLDİLER
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne Cinayet Büro amirliği ekipleri olayda kullanılan motorun çalıntı olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kahvehaneye ateş edenin Yasin Toroman ve motoru kullanan 17 yaşındaki C.Ş. olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yasin Toroman’ın Mersin’e C.Ş.’nin ise Sakarya’ya kaçtığını ve onlara yardım eden 6 kişiyi tespit etti.
4 İLDE OPERAYON İLE YAKALANDILAR
Kocaeli,Mersin, Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla Yasin Toroman, C.Ş. ile kaçmalarına ve saklanmalarına yardım eden R.Ç., İ.A., E.Ö., İ.K.T., M.İ.A yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö. isimli bir kişinin ise olaydan başka bir suçtan firari olarak arandığı olaydan sonraki günlerde polis ekipleri tarafından GBT sorgusunda aranması çıkınca yakalandığı için cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
SOSYAL MEDYADA KAVGA İLE BAŞLAMIŞ
Yasin Toroman ile Arda Yücel Ekşi’nin sosyal medya üzerinden kavga ettikleri ve birbirlerine küfür ettikleri öğrenildi. Yaklaşık 1 ay boyunca ikilinin kavgalarının devam ettiği, zaman zaman birbirlerine silahlı fotoğraflar attıkları, birbirlerinin evlerinin önlerinden fotoğraf çekerek paylaştıkları ve kavgaya davet ettikleri belirlendi.
MOTORU ÇALIP ORMANDA SAKLAMIŞLAR
Yasin Toroman’ın olayda kullanılan motosikleti 5 Nisan Günü çaldıkları ve olay gününe kadar ormanlık alanda sakladıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Asayiş Kalmadi - Asayis kalmadı. Artık serseriler beğenmedim diye adam öldürüyor.. çünkü hapis cezalarının yatari yok. Tutuksuz yargılanma usulü var. Sonuç olarak mazlum mağdur masuma olan oluyor katil hırsız gaspçı ırz düşmanına yarayan bir süreç var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.