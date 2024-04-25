Otomobilinde cesedi bulundu! Ailesine not bırakmış...

Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), 54 H 3452 plakalı Opel marka otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde M.S.’nin ailesi için “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı vasiyet vari notlar buldu. Durumu haber alarak bölgeye gelen yakınlarının sinir krizi geçirerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Yapılan incelmenin arından M.S.’nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Polis ekipleri, hususa ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.