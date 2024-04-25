İzmit’te bu yolları kullanacaklar dikkat! 4 yol ulaşıma kapanıyor

İzmit’te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı üstyapı çalışmaları kapsamında 4 yolda ulaşım trafiğe kapanacak.
Serdar Mahallesi Yaren Sokak'ta üstyapı yenileme işlemi gerçekleştirilecek. 27 Nisan 2024, Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak çalışmalar, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.30'a kadar devam edecek.
İzmit'in Yeni Mahalle bölgesinde trafik akışını daha güvenli ve modern hale getirmek için yapılacak üstyapı çalışmaları sebebiyle, Karayolu Sokağı 29 Nisan 2024 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece saat 01.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan çalışmaların sabah saat 05.30'a kadar sürecek.
İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde, Derince ve Mürsel Paşa Caddeleri kapsayan bölgede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek üstyapı çalışmaları nedeniyle, yolların 26 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.30'dan 27 Nisan 2024 Cuma günü saat 05.30'a kadar araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akçakoca Mahallesi'ndeki Sırrı Paşa Caddesi üzerinde yapılacak olan istinat duvarı çalışmaları sebebiyle, 26 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla başlayacak yol kapatma işlemini duyurdu. Çalışmaların 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar sürmesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.