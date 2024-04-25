Öğretmen ataması için gün verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "799 bin 517 öğretmen ataması yapmışız. Yüzde 75'in üzerindeki öğretmenleri biz atamışız. Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz. Atama da yapacağız zaten burada bir problem yok. 2023 puanları heba olmayacak, oradan biz atama sayımızı yapacağız. Ekim ayında 68 bin açığımız olduğunu söyledim fakat 68 bin atama olacak demedim. Biz ihtiyaçlarımızı tanımladık. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa, o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi