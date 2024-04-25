Öğretmen ataması için gün verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "799 bin 517 öğretmen ataması yapmışız. Yüzde 75'in üzerindeki öğretmenleri biz atamışız. Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz. Atama da yapacağız zaten burada bir problem yok. 2023 puanları heba olmayacak, oradan biz atama sayımızı yapacağız. Ekim ayında 68 bin açığımız olduğunu söyledim fakat 68 bin atama olacak demedim. Biz ihtiyaçlarımızı tanımladık. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa, o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.