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Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi ile çalıntı ya da change araçlar 10 dakikada tespit ediliyor. Türkiye’de ilk ve tek olan atölye örnek olurken, atölyede sahada çalışan polislere araç tespit eğitimi veriliyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor mask
Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor
Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 25 Eylül 2023’te kurulan Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi, oto hırsızlarının korkulu rüyası oldu. Türkiye'de ilk defa kurulan ve halen tek olan 'Araç İnceleme Atölyesi' İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde faaliyet gösteriyor.  Atölyede kurulan teknolojik sistem sayesinde araçların çalıntı ya da change, gümrük kaçağı olduğu 10 dakikada tespit ediliyor.

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

Atölyedeki donanımlar ile aracın şase ve motor numaralarlar ve üzerindeki diğer fabrikasyon üretimindeki donanımlar inceleniyor. Araca bağlanan cihaz ile şase numaralarının hangilerinin hangi araca ait olduğunu tespit ediliyor.  Farklı bir şase numarası bulduğunda aracın sistemden sorgusu yapılarak çalıntı veya olup olmadığını hızlı bir şekilde tespit ediliyor.

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

SAHADAKİ PERSONEL EĞİTİLİYOR

Atölye, sadece çalıntı ya da change yapılan araçların tespiti için değil, aynı zamanda görevli personele çalıntı aracın tespiti, resmi belgede sahtecilik eğitimi veriliyor.  Atölyede sahada çalışan görevlilere durdurulan araçların çalıntı ya da change olup olmadığının belirlenmesi, gümrük kaçağı otomobillerin tespiti öğretiliyor. Atölyede her gün aktif olarak çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

119 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Kurulduğu günden itibaren 6 aylık sürede Araç İnceleme Atölyesinde 131 araç incelendi. Yapılan incelemelerde 12 araç temiz çıktı. 119 aracın çalıntı, change ve gümrük kaçağı olduğu belirlendi.

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi Türkiye’ye örnek oluyor

# Kocaeli, Türkiye, HER, araç, asayiş

25 Nis 2024 - 12:04 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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