Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
25 Nis 2024 - 12:20- Siyaset G:

CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret mask
CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret
CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP HEYETİNDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ZİYARET


31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel Belediyelerini kazandı. CHP’li başkanlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile birlikte seçimin ardından ilk kez yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret

BASINA TOPLU FOTOĞRAF VERDİLER


Ziyaret basına fotoğraf verilmesinin ardından kapalı şekilde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Büyükşehir Belediyesi Siyasi İşlerden Sorumlu Danışman İsmail Yıldırım da ziyarette hazır bulundu.

CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret
CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret

# Kocaeli, Büyükşehir, Sertif Gökçe, başkan, Ahmet Çalık, Derince, fatma kaplan hürriyet, tahir büyükakın, İzmit
Ekli Dosyalar

25 Nis 2024 - 12:20 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.848.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Emekli - CHP kaybetti.akp nin yanına gitmek seçmene ihanet etmektir.saadet ve refah partisi bu CHP nin yaptığı hataları yapma akp ile sakın bir araya gelmeyin.secmenlere ihanet etmeyin

Yanıtla . 1Beğen . 12Beğenme 25 Nisan 13:29
02

Emekli - KOCAELİMİZ İLİ İÇİN ATILMIŞ COK ÖNEMLİ ADIM BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER SAĞLANIR BU ŞEHİR İÇİN.TAHİR BAŞKANI VE NEZNİNDE ONU ZİYARET EDEN CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINIDA KUTLARIM.İBRAHİM EFE YAPMIŞ OLDUĞU HAREKET İÇİN KINIYORUM TAKLA ATA ATA GİTTİ VAR HAKEMİNE GİTMEK LAZIM TEMAS OLUP OLMADIĞINI GÖRMEMİZ İÇİN ))))

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 13:12
01

Mert - Ve tam o sırada İbrahim Efe takla ata ata odaya girer ve tüm başkanlar kahkaha atar.

Yanıtla . 24Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 12:26
03

Vatandaş - @Mert 01 nolu yoruma cevabı: :D çok güldüm Allah uzun ömür versin

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:14
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL