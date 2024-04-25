CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret

CHP HEYETİNDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ZİYARET
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel Belediyelerini kazandı. CHP’li başkanlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile birlikte seçimin ardından ilk kez yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.
BASINA TOPLU FOTOĞRAF VERDİLER
Ziyaret basına fotoğraf verilmesinin ardından kapalı şekilde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Büyükşehir Belediyesi Siyasi İşlerden Sorumlu Danışman İsmail Yıldırım da ziyarette hazır bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Tüpraşlı Gariban - Birlikte çalışmak gerekli
Emekli - CHP kaybetti.akp nin yanına gitmek seçmene ihanet etmektir.saadet ve refah partisi bu CHP nin yaptığı hataları yapma akp ile sakın bir araya gelmeyin.secmenlere ihanet etmeyin
Emekli - KOCAELİMİZ İLİ İÇİN ATILMIŞ COK ÖNEMLİ ADIM BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER SAĞLANIR BU ŞEHİR İÇİN.TAHİR BAŞKANI VE NEZNİNDE ONU ZİYARET EDEN CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINIDA KUTLARIM.İBRAHİM EFE YAPMIŞ OLDUĞU HAREKET İÇİN KINIYORUM TAKLA ATA ATA GİTTİ VAR HAKEMİNE GİTMEK LAZIM TEMAS OLUP OLMADIĞINI GÖRMEMİZ İÇİN ))))
Mert - Ve tam o sırada İbrahim Efe takla ata ata odaya girer ve tüm başkanlar kahkaha atar.
Vatandaş - :D çok güldüm Allah uzun ömür versin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.