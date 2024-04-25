CHP’li belediye başkanlarından Büyükakın’a ziyaret

Emekli - KOCAELİMİZ İLİ İÇİN ATILMIŞ COK ÖNEMLİ ADIM BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER SAĞLANIR BU ŞEHİR İÇİN.TAHİR BAŞKANI VE NEZNİNDE ONU ZİYARET EDEN CHP Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINIDA KUTLARIM.İBRAHİM EFE YAPMIŞ OLDUĞU HAREKET İÇİN KINIYORUM TAKLA ATA ATA GİTTİ VAR HAKEMİNE GİTMEK LAZIM TEMAS OLUP OLMADIĞINI GÖRMEMİZ İÇİN ))))