Vartolular Derneği’nde başkan değişti

BALSEÇEN MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ



Kocaeli Vartolular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığını Ercan Balseçen yapıyordu. Balseçen, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP İzmit Belediye Meclis üyesi seçilince dernek başkanlığından istifa etmişti.



ALİ RIZA GÖKÇEN YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ



Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü’nde görev yapan, Sivil Toplum ve Kent Politikasında tanınan Ali Rıza Gökçen, İzmit Dernekler Yerleşkesinde önceki gün gerçekleştirilen kongrede Kocaeli Vartolular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni başkanı seçildi. Gökçen, kongre sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında, üyelere teşekkür etti ve etkin bir şekilde çalışacakları sözünü verdi.



YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU



Dernek eski başkanlarından emekli eğitimci Mehmet Ali Kanmaz’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Rıza Gökçen ( Başkan).

Kardelen Beyaztaş Akyıldız( Başkan Yardımcısı vekili).

Aygüllü Armutçu( Sekreter).

Cemil Sağlam(Sayman).

Deniz Aysel Aldemir Uygun( Basın yayın Sorumlusu).

Fadime Bingöl(Halkla İlişkiler).

Çiçek yıldız( STK Sorumlusu).

DENETİM KURULU: Hüseyin Akbal, Mehmet Ali Kanmaz ve Aşkın Yavuz seçildi.









Kaynak: Haber Merkezi