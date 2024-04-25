Yusuf Cihat Çelik’in opsiyonu kullanıldı

SEZON SONUNDA BİTİYORDU
Kocaelispor Kulübü 2022-23 sezonunda 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı Yusuf Cihat Çelik’in 1 yıl opsiyon hakkını kullandı. Özellikle son dönem performansıyla dikkat çeken deneyimli ismin sözleşmesi 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.