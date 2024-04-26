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26 Nis 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN )

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KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN )

KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN )
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü
(m²)		Hazine Hissesi Vasfıİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
141010118162İzmitKabaoğlu2263770,23TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı"5.200.000,001.300.000,0007.05.202409.30
241010115942İzmitKozluk189793,73TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Meskun Konut Alanı" 515.515,00128.878,7507.05.202410.00
341010114683İzmitMehmetalipaşa494519184,37TamArsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Ticaret Alanı" 5.688.600,001.422.150,0007.05.202410.30
441080116616BaşiskeleYeniköy45341.167,15567,15Arsa1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı"4.820.775,001.205.193,7507.05.202411.00
541040127925KandıraÇarşı8122602,56TamTarla1/1000 Uygulama İmar Planında "Ticari Alanda" kalmaktadır.4.971.120,001.242.780,0007.05.202411.30
641010104891KartepeDumlupınar72022437,58TamArsa1/1000 Uygulama İmar Planında kısmen "Ticaret Alanı" kısmen "İmar Yolunda" kalmaktadır.3.939.000,00984.750,0007.05.202412.00
741110109513DilovasıKöseler022112.126,45TamTarla1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı"8.505.800,002.126.450,0007.05.202414.00
841110109514DilovasıKöseler0221214.749,64TamÇalılık1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" ve "Konut Alanı" kalmaktadır.66.373.380,0016.593.345,0007.05.202414.30
941020113212GebzeGüzeller663325.087,452.151,91Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kalmaktadır.15.063.370,003.765.842,5007.05.202415.30
1041020113687GebzeGüzeller6130173.000,001.358,84Arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Serbest Ticaret Alanı" kalmaktadır.12.229.560,003.057.390,0007.05.202416.00
SATIŞI YAPILACAK KAT MÜLKİYETİNE TABİİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselArsa Yüzölçümü (m²)Arsa PayıKat No-BlokBağımsız Bölüm NoVasfıTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
141030102384GölcükMerkez167112.752,9030/2676Zemin Kat /A Blok4İş Yeri2.000.000,00500.000,0007.05.202416.30
241030103182GölcükMerkez167112.752,9030/26761. Kat/B Blok38İşyeri575.000,00143.750,0008.05.202409.30
341030102478GölcükMerkez168524.000,002/382Zemin Kat1İşyeri650.000,00162.500,0008.05.202410.00
441030103209GölcükMerkez168524.000,002/3821. Kat68İşyeri550.000,00137.500,0008.05.202410.30
541030102224GölcükSaraylı19712.918,001/46Zemin Kat16İşyeri425.000,00106.250,0008.05.202411.00
641030103183GölcükSaraylı30231.898,961/24Zemin Kat10İşyeri400.000,00100.000,0008.05.202411.30
741030102452GölcükSaraylı30231.898,961/24Zemin Kat9İşyeri400.000,00100.000,0008.05.202412.00
841030102455GölcükSaraylı21462.519,521/24Zemin Kat1İşyeri500.000,00125.000,0008.05.202414.00
941030102454GölcükSaraylı21462.519,521/24Zemin Kat6İşyeri500.000,00125.000,0008.05.202414.30
1041030102225GölcükSaraylı21462.519,521/24Zemin Kat7İşyeri400.000,00100.000,0008.05.202415.00
1141030102453GölcükSaraylı21462.519,521/24Zemin Kat8İşyeri400.000,00100.000,0008.05.202415.30
1241030103312GölcükÖrcün60437.258,391/144F1 A Blok/Zemin Kat4İşyeri425.000,00106.250,0008.05.202416.00
1341030103208GölcükÖrcün60437.258,391/144F1 A Blok/Zemin Kat13İşyeri400.000,00100.000,0008.05.202416.30
1441080116521BaşiskeleYeniköy32513.979,631/511. Kat34İşyeri500.000,00125.000,0009.05.202409.30
1541080116531BaşiskeleYeniköy33126.963,341/931. Kat42İşyeri500.000,00125.000,0009.05.202410.00
1641080116557BaşiskeleYeniköy33126.963,341/931. Kat35İşyeri575.000,00143.750,0009.05.202410.30
1741080116560BaşiskeleYeniköy33126.963,341/931. Kat43İşyeri500.000,00125.000,0009.05.202411.00
1841080116561BaşiskeleYeniköy33126.963,341/931. Kat45İşyeri475.000,00118.750,0009.05.202411.30
1941080116562BaşiskeleYeniköy33126.963,341/931. Kat51İşyeri475.000,00118.750,0009.05.202412.00
2041080116574BaşiskeleYeniköy33126.963,341/932. Kat79İşyeri425.000,00106.250,0009.05.202414.00
2141080116577BaşiskeleYeniköy33126.963,341/932. Kat90İşyeri500.000,00125.000,0009.05.202414.30
2241080116578BaşiskeleYeniköy33126.963,341/932. Kat92İşyeri500.000,00125.000,0009.05.202415.00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoTaşınmaz NoİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü
(m²)		Hazine HissesiVasfıKiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresiİlk Yıl Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
141050100344KaramürselYalakdere1461321.309,45TamTarlaTarım ve Hayvancılık /
21.309,45 m² / 5 yıl 		56.044,0014.011,0009.05.202415.30
241050101787KaramürselFulacık1103621.731,07TamHam ToprakTarım ve Hayvancılık /
21.731,07 m² / 5 yıl 		89.750,0022.440,0009.05.202416.00
341050101792KaramürselFulacık118710.162,00TamHam ToprakTarım ve Hayvancılık /
10.162,00 m² / 5 yıl 		36.600,009.150,0009.05.202416.30
441050101898KaramürselFulacık10122921.728,46TamÇalılıkTarım ve Hayvancılık /
21.728,46 m² / 5 yıl 		75.000,0018.750,0010.05.202409.30
541010105978BaşiskeleCamidüzü 103151.510,68TamTarlaTarımsal amaçlı /
1510,68 m² / 5 yıl 		18.129,004.533,0010.05.202410.00
641010105993BaşiskeleCamidüzü 103481.861,44TamTarlaTarım ve Hayvancılık /
1608,11 m² / 5 yıl 		24.122,006.030,0010.05.202410.30
741010118914İzmitKulfallı60302302.413,08TamTarlaTarım ve Hayvancılık /
2413,08 m² / 5 yıl 		36.200,009.050,0010.05.202411.00
   
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
Sıra NoTaşınır NoPlaka NoMarkası/TipiModelCinsiMotor NoŞase NoBulunduğu YerTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
14101050021727APL 30CITROEN / C3X 1.4 HDI2007Otomobil  10FD010001984VF7FC8HZB28731646İzmit Yediemin otoparkı120.000,0036.000,0010.05.202411.30
24101050021641 R 9706RENAULT / KANGOO 1.5 MULTIX2006Kamyonet (Kapalı Kasa)K9KA7DA94365VF1KCR76F34819332Valilik Otoparkı150.000,0045.000,0010.05.202412.00
34101050021841 r 9712ISUZU/ MD27SA2002OTOBÜS (Tek katlı )AI0S28682NNAMDA1LL02006871Gebze Gümrük Müdürlüğü Otoparkı180.000,0054.000,0010.05.202414.00
44101050019341 NH 748FORD (Transit)2006Kamyonet 6Y03738NM0LXXTTFL6Y03738Özcan yediemin otopark150,000,0045.000,0010.05.202414.30
54101050021041 DF 633FORD TRANSİT CONNECT / PT22011Kamyonet  (Panelvan)BY69923NM0GXXTTPGBY69923Valilik Otoparkı200.000,0060.000,0010.05.202415.00

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlardan 8. sıradaki taşınmaz hariç diğer taşınmazlar, kiralaması yapılacak taşınmazlar, satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ve satışı yapılacak taşınırlar,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 8. sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile,  belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;              
a-1) Tedavüldeki Türk Parası, 
   2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
   3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.  (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,            
e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş " vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.        
 f) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını  yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için  T.C. Kimlik No  ve katılmak  istenilen  taşınır veya taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak istenilen taşınır veya taşımaz bilgisinin  belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri,Kocaeli  Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler  Hazine Müşteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı,  Ziraat Bankası İzmit E 5 Şubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 İban numaralı  hesabına yatırılması halinde Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.  4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir.
3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1.,2.,3.,4.8,,9.  sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalli, 5., 6., 7., ve .10,  sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle boştur.  Satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümleri olan taşınmazlardan  1., 2.,5., 6., 7., 8., 9, 10.11.12., 13.  sırada bulunn taşınmazlar tespit tarihi itibariyle işgallidir . 3.,4., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22.sırada bulunan taşınmazlar tespit tarihi itibariyle boştur. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların ve kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
4- Yukarıda belirtilen 8. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır. 
-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
''(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.
  (2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
  (3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.
  (4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.
-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.
-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5-Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 1., 2., 3., 4.; 5.,  sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle boştur.Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 6., 7.sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalli olup ; işgalcisi dışındaki şahısların kiralaması ve talepleri  halinde, 2886 sayılı kanun 75. maddesine göre tahliyesi sağlanacaktır.. Ayrıca,  bu taşınmazlar üzerinde sabit yapı yapılmaksızın1.,2.,3.,4.6., 7. sıradakiler tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilecektir.  5. sıradaki  taşınmaz sadece tarımsal amaçlı kiraya verilecektir.Taşınmazların üzerinde varsa mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir. 
6-Taşınır malların (taşıt) satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım,   trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinde binek otomobillerde %1, diğerlerinde %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.
7- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı  İzmit, Kandıra ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde  bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.   
8- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9- Satılacak taşınmazların  ihale bedeli  5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
10- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.  
11-  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 
Bilgi için: Tlf.: 0 262 318 80 00         
 

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Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

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