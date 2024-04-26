KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (2886 SAYILI KANUN ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 41010118162 İzmit Kabaoğlu 226 3 770,23 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı" 5.200.000,00 1.300.000,00 07.05.2024 09.30 2 41010115942 İzmit Kozluk 189 7 93,73 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Meskun Konut Alanı" 515.515,00 128.878,75 07.05.2024 10.00 3 41010114683 İzmit Mehmetalipaşa 4945 19 184,37 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Ticaret Alanı" 5.688.600,00 1.422.150,00 07.05.2024 10.30 4 41080116616 Başiskele Yeniköy 453 4 1.167,15 567,15 Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı" 4.820.775,00 1.205.193,75 07.05.2024 11.00 5 41040127925 Kandıra Çarşı 812 2 602,56 Tam Tarla 1/1000 Uygulama İmar Planında "Ticari Alanda" kalmaktadır. 4.971.120,00 1.242.780,00 07.05.2024 11.30 6 41010104891 Kartepe Dumlupınar 720 22 437,58 Tam Arsa 1/1000 Uygulama İmar Planında kısmen "Ticaret Alanı" kısmen "İmar Yolunda" kalmaktadır. 3.939.000,00 984.750,00 07.05.2024 12.00 7 41110109513 Dilovası Köseler 0 2211 2.126,45 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Alanı" 8.505.800,00 2.126.450,00 07.05.2024 14.00 8 41110109514 Dilovası Köseler 0 2212 14.749,64 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" ve "Konut Alanı" kalmaktadır. 66.373.380,00 16.593.345,00 07.05.2024 14.30 9 41020113212 Gebze Güzeller 6633 2 5.087,45 2.151,91 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kalmaktadır. 15.063.370,00 3.765.842,50 07.05.2024 15.30 10 41020113687 Gebze Güzeller 6130 17 3.000,00 1.358,84 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Serbest Ticaret Alanı" kalmaktadır. 12.229.560,00 3.057.390,00 07.05.2024 16.00 SATIŞI YAPILACAK KAT MÜLKİYETİNE TABİİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Kat No-Blok Bağımsız Bölüm No Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 41030102384 Gölcük Merkez 1671 1 2.752,90 30/2676 Zemin Kat /A Blok 4 İş Yeri 2.000.000,00 500.000,00 07.05.2024 16.30 2 41030103182 Gölcük Merkez 1671 1 2.752,90 30/2676 1. Kat/B Blok 38 İşyeri 575.000,00 143.750,00 08.05.2024 09.30 3 41030102478 Gölcük Merkez 1685 2 4.000,00 2/382 Zemin Kat 1 İşyeri 650.000,00 162.500,00 08.05.2024 10.00 4 41030103209 Gölcük Merkez 1685 2 4.000,00 2/382 1. Kat 68 İşyeri 550.000,00 137.500,00 08.05.2024 10.30 5 41030102224 Gölcük Saraylı 197 1 2.918,00 1/46 Zemin Kat 16 İşyeri 425.000,00 106.250,00 08.05.2024 11.00 6 41030103183 Gölcük Saraylı 302 3 1.898,96 1/24 Zemin Kat 10 İşyeri 400.000,00 100.000,00 08.05.2024 11.30 7 41030102452 Gölcük Saraylı 302 3 1.898,96 1/24 Zemin Kat 9 İşyeri 400.000,00 100.000,00 08.05.2024 12.00 8 41030102455 Gölcük Saraylı 214 6 2.519,52 1/24 Zemin Kat 1 İşyeri 500.000,00 125.000,00 08.05.2024 14.00 9 41030102454 Gölcük Saraylı 214 6 2.519,52 1/24 Zemin Kat 6 İşyeri 500.000,00 125.000,00 08.05.2024 14.30 10 41030102225 Gölcük Saraylı 214 6 2.519,52 1/24 Zemin Kat 7 İşyeri 400.000,00 100.000,00 08.05.2024 15.00 11 41030102453 Gölcük Saraylı 214 6 2.519,52 1/24 Zemin Kat 8 İşyeri 400.000,00 100.000,00 08.05.2024 15.30 12 41030103312 Gölcük Örcün 604 3 7.258,39 1/144 F1 A Blok/Zemin Kat 4 İşyeri 425.000,00 106.250,00 08.05.2024 16.00 13 41030103208 Gölcük Örcün 604 3 7.258,39 1/144 F1 A Blok/Zemin Kat 13 İşyeri 400.000,00 100.000,00 08.05.2024 16.30 14 41080116521 Başiskele Yeniköy 325 1 3.979,63 1/51 1. Kat 34 İşyeri 500.000,00 125.000,00 09.05.2024 09.30 15 41080116531 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 1. Kat 42 İşyeri 500.000,00 125.000,00 09.05.2024 10.00 16 41080116557 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 1. Kat 35 İşyeri 575.000,00 143.750,00 09.05.2024 10.30 17 41080116560 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 1. Kat 43 İşyeri 500.000,00 125.000,00 09.05.2024 11.00 18 41080116561 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 1. Kat 45 İşyeri 475.000,00 118.750,00 09.05.2024 11.30 19 41080116562 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 1. Kat 51 İşyeri 475.000,00 118.750,00 09.05.2024 12.00 20 41080116574 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 2. Kat 79 İşyeri 425.000,00 106.250,00 09.05.2024 14.00 21 41080116577 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 2. Kat 90 İşyeri 500.000,00 125.000,00 09.05.2024 14.30 22 41080116578 Başiskele Yeniköy 331 2 6.963,34 1/93 2. Kat 92 İşyeri 500.000,00 125.000,00 09.05.2024 15.00 KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi Vasfı Kiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresi İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 41050100344 Karamürsel Yalakdere 146 13 21.309,45 Tam Tarla Tarım ve Hayvancılık /

21.309,45 m² / 5 yıl 56.044,00 14.011,00 09.05.2024 15.30 2 41050101787 Karamürsel Fulacık 110 36 21.731,07 Tam Ham Toprak Tarım ve Hayvancılık /

21.731,07 m² / 5 yıl 89.750,00 22.440,00 09.05.2024 16.00 3 41050101792 Karamürsel Fulacık 118 7 10.162,00 Tam Ham Toprak Tarım ve Hayvancılık /

10.162,00 m² / 5 yıl 36.600,00 9.150,00 09.05.2024 16.30 4 41050101898 Karamürsel Fulacık 101 229 21.728,46 Tam Çalılık Tarım ve Hayvancılık /

21.728,46 m² / 5 yıl 75.000,00 18.750,00 10.05.2024 09.30 5 41010105978 Başiskele Camidüzü 103 15 1.510,68 Tam Tarla Tarımsal amaçlı /

1510,68 m² / 5 yıl 18.129,00 4.533,00 10.05.2024 10.00 6 41010105993 Başiskele Camidüzü 103 48 1.861,44 Tam Tarla Tarım ve Hayvancılık /

1608,11 m² / 5 yıl 24.122,00 6.030,00 10.05.2024 10.30 7 41010118914 İzmit Kulfallı 6030 230 2.413,08 Tam Tarla Tarım ve Hayvancılık /

2413,08 m² / 5 yıl 36.200,00 9.050,00 10.05.2024 11.00 SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR Sıra No Taşınır No Plaka No Markası/Tipi Model Cinsi Motor No Şase No Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 41010500217 27APL 30 CITROEN / C3X 1.4 HDI 2007 Otomobil 10FD010001984 VF7FC8HZB28731646 İzmit Yediemin otoparkı 120.000,00 36.000,00 10.05.2024 11.30 2 41010500216 41 R 9706 RENAULT / KANGOO 1.5 MULTIX 2006 Kamyonet (Kapalı Kasa) K9KA7DA94365 VF1KCR76F34819332 Valilik Otoparkı 150.000,00 45.000,00 10.05.2024 12.00 3 41010500218 41 r 9712 ISUZU/ MD27SA 2002 OTOBÜS (Tek katlı ) AI0S28682 NNAMDA1LL02006871 Gebze Gümrük Müdürlüğü Otoparkı 180.000,00 54.000,00 10.05.2024 14.00 4 41010500193 41 NH 748 FORD (Transit) 2006 Kamyonet 6Y03738 NM0LXXTTFL6Y03738 Özcan yediemin otopark 150,000,00 45.000,00 10.05.2024 14.30 5 41010500210 41 DF 633 FORD TRANSİT CONNECT / PT2 2011 Kamyonet (Panelvan) BY69923 NM0GXXTTPGBY69923 Valilik Otoparkı 200.000,00 60.000,00 10.05.2024 15.00

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlardan 8. sıradaki taşınmaz hariç diğer taşınmazlar, kiralaması yapılacak taşınmazlar, satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ve satışı yapılacak taşınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 8. sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a-1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

e-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş " vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

f) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için T.C. Kimlik No ve katılmak istenilen taşınır veya taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak istenilen taşınır veya taşımaz bilgisinin belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri,Kocaeli Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler Hazine Müşteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı, Ziraat Bankası İzmit E 5 Şubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir.

3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1.,2.,3.,4.8,,9. sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalli, 5., 6., 7., ve .10, sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle boştur. Satışı yapılacak kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümleri olan taşınmazlardan 1., 2.,5., 6., 7., 8., 9, 10.11.12., 13. sırada bulunn taşınmazlar tespit tarihi itibariyle işgallidir . 3.,4., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22.sırada bulunan taşınmazlar tespit tarihi itibariyle boştur. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların ve kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

4- Yukarıda belirtilen 8. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.

-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

''(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.

-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5-Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 1., 2., 3., 4.; 5., sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle boştur.Kiralaması yapılacak taşınmazlardan 6., 7.sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalli olup ; işgalcisi dışındaki şahısların kiralaması ve talepleri halinde, 2886 sayılı kanun 75. maddesine göre tahliyesi sağlanacaktır.. Ayrıca, bu taşınmazlar üzerinde sabit yapı yapılmaksızın1.,2.,3.,4.6., 7. sıradakiler tarım ve hayvancılık amaçlı kiraya verilecektir. 5. sıradaki taşınmaz sadece tarımsal amaçlı kiraya verilecektir.Taşınmazların üzerinde varsa mevcut olan ağaçlar olduğu şekilde korunacak ancak yeni ağaç dikilmeyecektir.

6-Taşınır malların (taşıt) satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinde binek otomobillerde %1, diğerlerinde %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.

7- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit, Kandıra ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.

8- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.

11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Bilgi için: Tlf.: 0 262 318 80 00

