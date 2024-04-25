Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmişlerdi: Dualarla anıldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayığıyla yıllarca halka hizmet veren ve 1. Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı Ermenilerin kurmuş olduğu çeteler tarafından Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde şehit edilen Hüseyin Kaptan, ailesi ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmişlerdi: Dualarla anıldılar
Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmişlerdi: Dualarla anıldılar
+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından şehitlerimize ahde vefa örneği olarak ve ihya edilip ziyarete açılan Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı’nda anma programı gerçekleştirildi. Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için yapılan şehitlik ve anıt, ziyarete açıldığından beri şehitlerin hatıralarını ve kahramanlıklarını geleceğe taşımaya, tarih bilinci oluşturmaya devam ediyor. Şehitliğin ziyarete açılışının 3. yıl dönümünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 17 Ağustos Camii İmam Hatibi Veysel Karakaş’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

“Türklere karşı katliamlar yapmışlardır”

Programda konuşan başkan Yasin Özlü, “Başiskele’mizin tarihinde nice kahramanlıklar, nice zaferler, nice güzel hâtıralar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır” dedi.

“Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak”

Yenilenen şehitliğin 2021 yılında ilk kez ziyarete açıldığını belirten Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık ve 24 Nisan 2021’de ilk kez ziyarete açarak tüm dikkatleri Şehidimiz Hüseyin Kaptan ve ailesine yapılan katliamın üzerine çekmiştik. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli’nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile milletimizi yaftalamak isteyenlere en güzel, en anlamlı cevabı Başiskele’mizden veriyor, tarihimizin gerçeklerini geleceğe taşıyoruz. Vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ebedi mekanları cennet, ruhları şad olsun” diye konuştu.

Öte yandan gerçekleşen programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Şehit Hüseyin Kaptan’ın torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, yeni, Başiskele, başkan, ilçe, parti

25 Nis 2024 - 13:16 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.848.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL